Abivax : feu vert de la FDA à des essais sur la RCH

(CercleFinance.com) - Abivax progressait nettement en Bourse mardi matin suite à la validation par les autorités réglementaires américaines du lancement d'essais cliniques sur son traitement expérimental de la rectocolite hémorragique. La société de biotechnologie a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé le lancement d'une étude de Phase 2b sur son médicament candidat phare, l'ABX464, sur des patients atteints des formes modérée à sévère de la maladie. Cela signifie que l'étude de Phase 2b actuellement menée sur 232 patients dans 15 pays européens et au Canada pourra être étendue aux Etats-Unis. D'après Abivax, les premiers résultats disponibles après 12 mois de traitement montrent que 75% des patients ne répondant pas aux traitements existants ont réussi à atteindre le stade de rémission clinique. En grimpant de plus de 8% à 22,6 euros ce matin, l'action affichait la troisième plus forte hausse du compartiment C d'Euronext.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +7.67%