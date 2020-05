Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : feu vert allemand pour une étude dans le Covid-19 Cercle Finance • 25/05/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Après l'autorisation récente de l'ANSM et du comité d'éthique français pour son étude pan-européenne, Abivax annonce que les autorités réglementaires allemandes, BfArM, ont autorisé l'étude de Phase 2b/3 d'ABX464 chez les patients Covid-19. L'essai randomisé, en double aveugle et contrôlé contre placebo baptisé 'miR-AGE', évaluera ainsi le traitement précoce d'ABX464 (dès le diagnostic) chez 1.034 patients âgés ou à risque élevé atteints du Covid-19. L'objectif principal de cet essai est de valider le potentiel d'ABX464 à bloquer la réplication virale chez les patients ainsi que l'inflammation sévère qui mène au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +6.65%