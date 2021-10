Abivax : excellents résultats dans la rectocolite hémorragique

(AOF) - Abivax a annoncé d'excellents résultats d'efficacité à long terme dans l'étude de maintenance de phase 2b d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique. La biotech française a enregistré un remarquable taux de rémission clinique de 58,4% (ITT) pour les 101 premiers patients, après administration orale quotidienne de 50 mg d'ABX464 durant 48 semaines, démontrant ainsi une efficacité maintenue ou améliorée. Le bon profil de sécurité et de tolérance observé soutient le potentiel d'ABX464 comme traitement chronique de la maladie.

La préparation du programme clinique international de phase 3 avec ABX464 dans la rectocolite hémorragique est en cours, incluant le " End-of-Phase-2-Meeting " avec l'agence américaine (FDA) programmé au quatrième trimestre 2021 et l'avis scientifique par l'Agence européenne des médicaments (EMA) prévu au début de 2022.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.