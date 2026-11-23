(Zonebourse.com) - Abivax bondit en début de séance après avoir répondu aux accusations de Scorpion Capital formulées en fin de semaine dernière. Drax Group profite de prévisions supérieures aux attentes et Entain serait en discussion avec CVC Capital Partners. Nemetschek est plombé par une dégradation de JPMorgan, Julius Bär publie des chiffres inférieurs aux attentes et Soitec est jugé trop cher par Jefferies.

Actions en hausse

Abivax ( 9,4%) : la biotech française rebondit après avoir rejeté en bloc les accusations du vendeur à découvert Scorpion Capital sur l'obefazimod. Elle juge le rapport "factuellement inexact et trompeur", car il s'appuie en partie sur des études commandées et financées par le fonds.

Drax Group ( 5,5%) : l'électricien britannique s'envole après avoir annoncé un bénéfice 2026 nettement supérieur au consensus. Il vise aussi une croissance annuelle à deux chiffres de son bénéfice et de ses dividendes jusqu'en 2031, avec un élargissement dans les actifs renouvelables et flexibles.

Entain ( 5,5%) : le groupe britannique de paris sportifs et de jeux grimpe après des informations de Sky News sur des discussions avancées pour céder à CVC Capital Partners sa participation restante en Europe centrale et orientale. La division serait valorisée entre 1,5 et 1,75 MdGBP.

Belimo Holding ( 3,2%) : le fabricant suisse d'actionneurs pour le chauffage et la ventilation salue un relèvement de Kempen, qui passe de vendre à neutre. Le courtier rehausse son objectif de cours de 665 à 807 CHF.

NOBA Bank ( 3,1%) : la banque spécialisée suédoise grimpe après la recommandation d'achat de Dagens industri dans sa rubrique "L'action de la semaine". Le quotidien estime que le changement d'actionnariat pourrait contribuer à de meilleures performances du titre.

Beijer Alma ( 2,5%) : le groupe industriel suédois profite d'un relèvement d'objectif de Nordea, porté de 362 à 390 SEK, avec un conseil à l'achat réitéré. La banque table sur une croissance annuelle du résultat d'environ 16% jusqu'en 2030, grâce aux acquisitions et aux marges et juge que le potentiel de croissance n'est pas reflété dans une valorisation de 13,5x l'EBITA attendu en 2027.

Actions en baisse

Nemetschek (-6,1%) : l'éditeur allemand de logiciels pour la construction est sanctionné par la dégradation de JPMorgan, qui passe de surpondérer à sous-pondérer. Le courtier réduit son objectif de 110 à 50 EUR et redoute une baisse des attentes de croissance organique.

thyssenkrupp nucera (-4,9%) : le fabricant allemand d'électrolyseurs est plombé par des résultats annuels pires qu'annoncé, avec une perte d'Ebit de 136 MEUR. Les corrections d'erreurs, des surcoûts sur des projets neufs et la dépréciation d'une installation pilote expliquent ce dérapage, alors que la société visait 105 millions au maximum.

Julius Bär Gruppe (-2,9%) : le gestionnaire de fortune zurichois pâtit d'afflux nets de capitaux de 8,5 MdsCHF depuis janvier, inférieurs aux 10,5 MdsCHF qu'attendait Zuercher Kantonalbank. Le rythme annualisé ressort à 2,0%, sous les 2,4% estimés par Bank Vontobel, malgré un bénéfice ajusté en hausse.

Aker Solution (-2,9%) : le parapétrolier norvégien recule après la dégradation de DNB Carnegie, qui passe de conserver à vendre. Le courtier abaisse aussi son objectif de cours de 35 à 32 NOK.

Soitec (-2,6%) : le fournisseur français de substrats pour semi-conducteurs est pénalisé par l'abaissement de l'objectif de cours de Jefferies, qui maintient sa recommandation à "sous-performance". L'objectif de cours est ramené à 82 EUR, contre 98 EUR auparavant. Les analystes soulignent des perspectives de croissance solides, mais déjà intégrées dans le cours. Ils anticipent par ailleurs une contraction supplémentaire des multiples de valorisation au cours des six à neuf prochains mois.

Clariant (-1,5%) : le chimiste suisse de spécialités recule après des informations de Bloomberg selon lesquelles il négocierait avec le fonds CD&R le rachat de l'américain Ashland. L'opération, entièrement en numéraire, valoriserait la cible à environ 3,39 MdsUSD et pourrait être annoncée sous peu. La baisse du cours pourrait refléter les incertitudes liées au coût réel de l'acquisition et aux risques potentiels d'intégration.

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