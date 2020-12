Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : entouré après un statut de 'priorité nationale' Cercle Finance • 23/12/2020 à 13:09









(CercleFinance.com) - Abivax flambe de plus de 35% après que l'essai de phase 2b/3 d'ABX464 en cours chez des patients à risque élevé atteints de la Covid-19 a été déclaré 'Priorité nationale de recherche' par le comité ad-hoc de pilotage national des essais thérapeutiques. La société de biotechnologies explique que ce statut 'favorise l'inclusion des patients dans les essais cliniques prioritaires ainsi que l'accès à une procédure d'examen et d'autorisation accélérée auprès des autorités françaises'. 'Les résultats de l'étude pivotale de phase 2b/3 sont attendus pour le deuxième trimestre 2021 et le changement d'échelle de production industrielle d'ABX464 est en cours pour répondre à une demande de commercialisation potentielle en 2021', poursuit-elle.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris +36.80%