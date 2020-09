ABIVAX : en route vers la phase 3 pour l'ABX464

(AOF) - Abivax a annoncé qu'après deux ans de traitement par le candidat médicament ABX464 dans la rectocolite hémorragique, 69% des patients ont atteint le stade de rémission clinique et 94% bénéficient d'une réponse clinique. Avant l'inclusion dans l'étude avec ABX464, les patients souffrant de RCH modérée à sévère étaient tous réfractaires et/ou ne répondaient pas à au moins un traitement existant. Ces résultats confirment la bonne tolérance et l'efficacité d'ABX464 après deux ans de traitement, déjà observés au cours de l'étude d'induction et l'étude de maintenance d'un an.

Abivax prépare actuellement toutes les étapes nécessaires pour conduire le programme d'études cliniques de Phase 3 d'ABX464.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

