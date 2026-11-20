** L'action d'Abivax ABVX.PA , ABVX.O , cotée aux États-Unis, recule de 8,3 % à 73,98 dollars
** Scorpion Capital, qui affirme avoir mené une enquête de 11 mois, a révélé détenir une position courte sur la société française
** Abivax n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters
** Selon Scorpion Capital, les fondements scientifiques et les principales allégations d’ABVX reposent sur un cloaque de publications fortement contaminées et retirées par des « usines à articles » chinoises
** Le rapport de Scorpion indique que les propriétés liposolubles du médicament expérimental oral d’Abivax contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont similaires à celles de nombreux pesticides et produits chimiques industriels interdits ou soumis à des restrictions
** Le rapport ajoute que ses expériences en laboratoire montrent que le médicament obefazimod pourrait être un photocarcinogène
** Le rapport ajoute que des entretiens avec d’anciens employés étroitement impliqués dans la surveillance de la sécurité en phase avancée soulèvent des questions concernant les informations fournies par ABVX sur la sécurité cutanée, notamment une sous-déclaration possible et une surveillance de la sécurité insuffisante
** Le titre coté aux États-Unis a perdu environ 47 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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