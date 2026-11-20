** L'action d'Abivax ABVX.PA , ABVX.O , cotée aux États-Unis, recule de 8,3 % à 73,98 dollars

** Scorpion Capital, qui affirme avoir mené une enquête de 11 mois, a révélé détenir une position courte sur la société française

** Abivax n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

** Selon Scorpion Capital, les fondements scientifiques et les principales allégations d’ABVX reposent sur un cloaque de publications fortement contaminées et retirées par des « usines à articles » chinoises

** Le rapport de Scorpion indique que les propriétés liposolubles du médicament expérimental oral d’Abivax contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont similaires à celles de nombreux pesticides et produits chimiques industriels interdits ou soumis à des restrictions

** Le rapport ajoute que ses expériences en laboratoire montrent que le médicament obefazimod pourrait être un photocarcinogène

** Le rapport ajoute que des entretiens avec d’anciens employés étroitement impliqués dans la surveillance de la sécurité en phase avancée soulèvent des questions concernant les informations fournies par ABVX sur la sécurité cutanée, notamment une sous-déclaration possible et une surveillance de la sécurité insuffisante

** Le titre coté aux États-Unis a perdu environ 47 % depuis le début de l'année