Abivax: données de phase 3 décalées au 2ème trimestre 2025

(CercleFinance.com) - Abivax a annoncé mardi que les premiers résultats de son essai de phase 3 dans la rectocolite hémorragique (RCH) étaient désormais attendus au début du 2ème trimestre 2025, et non plus plus dans le courant du 1er trimestre 2025.



La société biotechnologique indique que l'étude - qui évalue son candidat médicament Obefazimod dans la RCH modérément à sévèrement active - évolue 'favorablement' à ce stade.



Le recrutement des patients devrait ainsi s'achever au début du 1er trimestre 2025, ce qui signifie que les premiers résultats sur huit semaines devraient paraître au début du 2ème trimestre 2025.



Les données de maintenance sur 44 semaines ne devraient, elles, pas être dévoilées avant le 1er trimestre 2026.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF disent voir dans ce décalage un 'retard marginal' et maintiennent dans la foulée leur opinion 'surperformance' sur la valeur.



Dans son communiqué, la biotech assure qu'elle prévoit toujours d'être en mesure de soumettre une demande de mise sur le marché à la FDA à la fin du 1er semestre 2026.



Dans l'état actuel des choses, sa position de trésorerie devrait lui permettre de mener ses activités jusqu'au 4ème trimestre 2025.



Suite à ces annonces, le titre Abivax avançait de 0,9% mardi matin à la Bourse de Paris.





