Abivax: deux nominations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Abivax annonce la nomination de June Lee, 'venture partner' chez 5AM Ventures, et de Troy Ignelzi, directeur financier de Karuna Therapeutics, en tant que nouveaux membres indépendants de son conseil d'administration.



'Alors que nous avançons notre programme de phase 3 d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, leur grande expertise sera précieuse afin de mener à bien les priorités stratégiques de la société', commente le directeur général Marc de Garidel.



Ces nominations, en remplacement de Joy Amundson et de Jean-Jacques Bertrand, s'accompagne d'une révision complète de la composition du comité d'audit et de celui du recrutement et des rémunérations.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris 0.00%