Abivax: démission du président du conseil

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Abivax annonce une transition au sein de la présidence de son conseil d'administration, son fondateur Philippe Pouletty ayant décidé de démissionner de son poste de président, à effet immédiat, pour se consacrer dorénavant à d'autres projets.



Toutefois, après de nombreuses années pendant lesquelles il a dirigé le conseil, il continuera à accompagner le développement de la société de biotechnologie en tant que membre du conseil d'administration.



Jusqu'à la nomination d'un nouveau président permanent indépendant, Corinna zur Bonsen-Thomas, membre indépendante du conseil depuis 2017, assurera le rôle de présidente par intérim. Elle est par ailleurs co-fondatrice et PDG de RetInSight.





