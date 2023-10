Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: débuts difficiles pour la biotech sur le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - Abivax perd plus de 14% vendredi pour ses premiers pas sur le Nasdaq, reflétant à la fois les conditions de marché difficiles du moment et le récent manque d'intérêt des investisseurs pour les IPO.



Un quart d'heure après sa première cotation, le titre de la société biotechnologique française se traite autour de 10,10 dollars, bien en-dessous de son prix d'introduction de 11,60 dollars.



Ces premiers pas sans éclat ne constituent pas une véritable surprise au vu de l'environnement boursier actuel, l'indice Nasdaq Biotechnology Index ayant chuté de plus de 8% sur les trois mois écoulés.



Abivax avait précédemment fixé un prix de 11,60 dollars pour son entrée en Bourse sur le Nasdaq, dans le bas de la fourchette indicative de 11,60-13 dollars qu'elle avait communiquée cette semaine.



Dans le cadre de son augmentation de capital, Abivax a émis plus de 20,3 nouvelles actions ordinaires, dont 18,7 millions sous forme d'ADS (American Depositary Shares).



D'après les analystes, l'opération devrait suffire à combler ses besoins financiers pour aller au bout de sa stratégie axée autour de la mise sur le marché de son produit obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) actuellement en essais cliniques de phase III.



A la Bourse de Paris, l'action Abivax s'alignait avec le repli des ADS cotées à New York en cédant plus de 15% pour sa reprise de cotations vendredi après-midi.





Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris -26.06%