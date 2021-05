Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax : cotation suspendue ce lundi Cercle Finance • 24/05/2021 à 09:13









(Crédits photo : Pixabay - fernando zhiminaicela ) (CercleFinance.com) - Abivax annonce la suspension de la cotation de ses titres dans l'attente de la publication des résultats de l'étude de phase 2b dans la rectocolite hémorragique avec ABX464. La société anticipe la publication d'un communiqué à ce sujet ce lundi, après clôture des marchés.

Valeurs associées ABIVAX Euronext Paris 0.00%