Le logo d'Abivax sur un écran de smartphone. (crédit photo : Adobe Stock )

Abivax se reprend ( 10,79%, à 69,80 euros) après une chute de 17,21% vendredi, consécutive à la publication d'une étude de Scorpion Capital, un vendeur à découvert, qui conteste l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des essais cliniques de l'Obefazimod, le principal candidat-médicament du laboratoire français.

La société de biotechnologie a annoncé procéder à un examen approfondi du rapport de Scorpion Capital et prévoit de communiquer de nouvelles informations à ce sujet. En attendant, Abivax constate que ce rapport " contient de nombreuses affirmations, hypothèses et conclusions factuellement inexactes et trompeuses, dont certaines reposent sur des études commandées et financées par Scorpion Capital lui-même".

La société a réaffirmé sa pleine confiance dans l'intégrité de son programme de développement clinique, notamment dans les résultats de ses essais de phase 3 Abtect et dans la solidité des données cliniques générées à ce jour, qui étayeront le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires américaines d'ici la fin de l'année.

Abivax conclut en précisant que Scorpion Capital a explicitement fait état de sa position vendeuse sur le titre Abivax, ce qui met en évidence son intérêt financier direct à une baisse du cours.

Les accusations de Scorpion Capital

Pour rappel, le vendeur à découvert a évoqué vendredi un risque de cancer, il s'interroge également sur la sécurité du médicament après avoir commandé des analyses révélant une lipophilie particulièrement élevée pour l'Obefazimod, ce qui pourrait favoriser son accumulation dans les tissus et entraîner des effets toxiques à long terme.

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Parmi les autres éléments mis en avant par Scorpion Capital, on retiendra le fait que seulement 10% des patients de phase III ont été recrutés en Amérique du Nord.

La réaction des analystes

La société de bourse Portzamparc relève notamment que les accusations de Scorpion Capital visent le mécanisme d'action du médicament, pas son efficacité. Les analystes ont relevé des éléments qui se contredisent et en ce qui concerne le cancer, sur les 16 cas sous traitement et 1 sous placebo, ils reflètent surtout une exposition 6,8 fois plus longue. Portzamparc parle également du produit Etrasimod de Pfizer, tout aussi lipophile, mais qui est approuvé depuis 2023. Enfin, le rapport passe sous silence l'essai de maintenance, où 51,3% des patients sont en rémission à 44 semaines sous 50mg, contre 10,4% sous placebo.

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En résumé, Portzamparc estime que le rapport conteste le "comment", pas le résultat et admet que "si le mécanisme diffère effectivement de celui annoncé, cela peut être un problème de récit mais pas un problème thérapeutique".

La recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 70 euros.

Pour Stifel, à ce stade, aucun élément du rapport de Scorpion Capital ne remet matériellement en cause le dossier d'efficacité de phase 3. Les analystes reconnaissent tout de même que "ces allégations risquent de peser lourdement sur le titre tant que la direction n'aura pas apporté une réfutation détaillée et que les investisseurs n'auront pas acquis une plus grande confiance dans la robustesse de la base de données d'innocuité et du parcours réglementaire".

L'avis est toujours à l'achat avec un objectif de cours de 175 euros.

Enfin pour All Invest Securities, si le rapport "est présenté comme solidement étayé, il ressort toutefois que les mesures et réanalyses présentées par le fonds ne suffisent pas à établir ni un risque cancérogène chez l'humain, ni une falsification des données cliniques".

Les analystes parlent d'un conflit d'intérêt manifeste à plusieurs niveaux : la position vendeuse du fonds, ainsi que la rémunération des laboratoires qui ont mené les expériences présentées comme "indépendantes".

All Invest Securities rappelle que Scorpion Capital a déjà publié des rapports alarmistes sur d'autres sociétés, dont des biotechs. Les analystes prennent l'exemple de Twist Bioscience, société dont le fonds avait prédit la faillite. Quatre ans plus tard, Twist poursuit ses activités et a affiché un chiffre d'affaires record de 459,4 millions de dollars sur l'exercice 2026 clos fin septembre, avec un Ebitda qui est devenu positif (2,2 millions de dollars) au quatrième trimestre mais négatif de 35,9 millions de dollars sur l'ensemble de l'exercice.