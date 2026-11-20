A la Bourse de Paris, Abivax a subi une vague vendeuse (-17,21%, à 63 euros), consécutive à la publication d'un rapport de Scorpion Capital, un fonds d'investissement américain spécialisé dans la vente à découvert activiste.

Dans son étude, Scorpion Capital remet en cause à la fois l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des essais cliniques de l'Obefazimod, le principal candidat-médicament du laboratoire français.

Le vendeur à découvert a articulé son argumentaire autour de sept accusations. Il évoque d'abord un risque de cancer associé à l'Obefazimod avec 17 cas recensés, dont 16 sur des patients ayant reçu le médicament. Le fonds évoque un risque de cancers cutanés, mais précise qu'il s'agit d'un signal allégué, et non d'un lien de causalité démontré.

En parallèle, des interrogations concernent la sécurité du médicament. Scorpion Capital explique avoir commandé des analyses qui auraient révélées une lipophilie particulièrement élevée de l'Obefazimod, et cette caractéristique pourrait favoriser son accumulation dans les tissues entraîner des effets toxiques à long terme.

Le vendeur à découvert remet également en question la capacité d'Obefazimod à à augmenter l'expression du microARN miR-124, mécanisme présenté par Abivax pour expliquer son action anti-inflammatoire. Le fonds affirme avoir identifié des incohérences dans les données scientifiques et les méthodes statistiques utilisées.

Le rapport critique également la qualité du suivi des essais, particulièrement en Chine, et une efficacité clinique jugée décevante. Scorpion Capital parle de certains résultats spectaculaires sur les biomarqueurs qui ne se traduiraient pas par des bénéfices cliniques aussi importants.

Enfin, les deux derniers arguments du vendeur à découvert sont que les résultats américains sont fragiles avec seulement 10% des patients de phase III qui auraient été recrutés en Amérique du Nord. Il existe également un risque réglementaire auprès des autorités sanitaires américaines (FDA). A cause de tous ces éléments, la FDA pourrait procéder à un examen particulièrement approfondi du dossier, voire une lettre de réponse complète, ce qui est synonyme de non-approbation en l'état.

Scorpion Capital reconnaît détenir une position vendeuse sur Abivax. Le fonds a donc un intérêt financier à une baisse du cours de bourse de l'action. Il a également précisé avoir l'intention de racheter une partie importante de sa position vendeuse après publication.

Selon des informations de Zonebourse, au 17 novembre, environ 6,25% du capital d'Abivax faisait l'objet de positions vendeuses à découvert détenues par plusieurs fonds, dont DE Shaw & Co, Arrowstreet Capital, Capital Fund Management, PDT Partners, Shay Capital et Qube Research & Technologies. En revanche, le niveau de la position vendeuse de Scorpion Capital n'est pas connue.

Rappel sur Abivax

Au mois de septembre, Goldman Sachs se montrait particulièrement enthousiaste sur Abivax et son Obefazimod, destiné à traiter la rectocolite hémorragique (RCH), que la banque américaine estime de plus en plus dérisqué et susceptible d'être lancé aux Etats-Unis en 2027.

Selon Goldman Sachs, le produit dispose d'un potentiel de revenus de plusieurs milliards de dollars, d'autant qu'il pourrait également être employé dans une autre indication, la maladie de Crohn.