L'action Abivax ABVX.PA bondit lundi, les réponses apportées vendredi par la biotech française, prise pour cible la semaine dernière par l'investisseur activiste américain Scorpion Capital, rassurant sur le développement clinique de son traitement clef, l'obefazimod.

À la Bourse de Paris, vers 10h30 GMT, le titre, qui a plongé de 19,4% vendredi à la suite de la publication du rapport, avant de finir en hausse de 1,1% le même jour après la réponse d'Abivax, grimpait de 9,5% à 69 euros.

Scorpion Capital, qui a révélé vendredi détenir une position courte sur Abivax, affirme que l'obefazimod, principal candidat-médicament d'Abivax, pourrait présenter un risque de cancer en cas d'exposition à la lumière. Il remet aussi en cause les informations fournies par le laboratoire concernant la sécurité cutanée du produit.

L'investisseur activiste affirme par ailleurs que le fondement scientifique d'obefazimod, destiné au traitement des maladies intestinales, repose sur des publications "contaminées" ou retirées de la circulation.

"Abivax constate clairement que ce rapport contient de nombreuses affirmations, hypothèses et conclusions factuellement inexactes et trompeuses, dont certaines reposent sur des études commandées et financées par Scorpion Capital lui-même", a répondu le groupe français vendredi.

Selon les analystes de Kempen Life Sciences, le rapport de Scorpion Capital "ressasse des débats anciens et déjà connus concernant l'obefazimod, sort de leur contexte des observations précliniques antérieures, regorge d'inexactitudes et de contradictions, et s'appuie sur des tests in vitro commandités par ses auteurs ainsi que sur des extraits d'entretiens rémunérés menés auprès d'anciens employés pour étayer ses affirmations".

Les analystes de Stifel soulignent dans une note ne pas distinguer d'éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause les résultats d'efficacité de la phase 3, mais préviennent que les allégations de Scorpion Capital risquent de peser lourdement sur l'action Abivax, jusqu'à ce que la direction apporte une réfutation détaillée.

"Le rapport conteste le 'comment', pas le résultat", affirme Mohamed Kaabouni, analyste financier chez Portzamparc. "Trois données non publiques (..) discutées dans le rapport font émerger des questions auxquelles Abivax doit répondre", nuance-t-il.

Abivax, qui a réaffirmé vendredi sa confiance dans l'intégrité de son programme de développement clinique, a déclaré procéder à un examen approfondi du rapport et prévoir de communiquer de nouvelles informations à ce sujet.

(Rédigé par Augustin Turpin et Lucie Barbier)