Abivax: approbation aux USA pour une étude de phase 3

(CercleFinance.com) - Abivax annonce avoir reçu l'approbation du

comité central d'éthique aux États-Unis permettant l'initiation du recrutement des patients aux États-Unis dans les études d'induction de phase 3 avec le candidat médicament obefazimod (ABX464) dans le traitement de la rectocolite hémorragique.



L'inclusion d'un premier patient est anticipée d'ici la fin du troisième trimestre 2022.



En Europe, la demande d'essai clinique pour les protocoles de phase 3 sera soumise en août 2022 conformément à la nouvelle réglementation d'essais cliniques (New Clinical Trial Regulation). L'approbation de ces études est

attendue en décembre 2022.



' Nous sommes heureux qu'Abivax ait reçu l'approbation par le comité central d'éthique américain pour les protocoles des études d'induction de phase 3 qui visent à confirmer l'efficacité et la tolérance d'obefazimod chez les adultes atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère', a réagi le Prof. Hartmut J. Ehrlich, CEO d'Abivax.





