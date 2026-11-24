Communiqué de presse ABIVAX
Abivax annonce une discussion informelle supplémentaire à l’approche du dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché de l’obéfazimod.
Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui avoir été invitée à participer à une discussion informelle (« Fireside Chat ») supplémentaire avec les investisseurs organisée en ligne par LifeSci Capital le lundi 30 novembre 2026.
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