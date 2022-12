Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: accord de la FDA pour une étude sur l'obefazimod information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - Abivax annonce aujourd'hui que la FDA (Food & Drug Administration) a donné son accord au plan d'étude pédiatrique initial (iPSP) pour le développement clinique d'obefazimod pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) chez les enfants de 2 à 17 ans



Suite à la réunion ' End of phase 2 ', Abivax avait lancé son programme de phase 3 (' programme ABTECT ') avec obefazimod chez les adultes atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère, qui inclut les patients âgés de 16 ans et plus.



Pour le Professeur Hartmut J. Ehrlich, CEO d'Abivax, l'accord de la FDA représente 'une étape importante pour Abivax afin d'établir une approche globale et cohérente qui inclut la population de patients adultes ainsi que les enfants et les adolescents souffrant de ces maladies'.



Abivac précise que l'obefazimod est actuellement testé dans un programme clinique de phase 3 (' programme ABTECT ') dans la rectocolite hémorragique avec un premier patient inclus aux États-Unis le 11 octobre 2022.





