Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: a récruté le 600ème patient dans l'essai pour la RCH information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Abivax annonce que le 600ème patient a été recruté dans l'essai de phase 3 ABTECT fin juillet 2024. L'essai de phase 3 ABTECT évalue Obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active.



La Société réaffirme ses prévisions d'atteindre le recrutement complet au début du premier trimestre 2025.



Obefazimod, le principal candidat médicament d'Abivax, est une petite molécule administrée par voie orale qui a démontré le renforcement de l'expression d'un seul microARN, le miR-124.



Les essais cliniques de phase 2 chez des patients atteints de RCH ont généré des premières données positives, entraînant le lancement d'un programme clinique pivotal de phase 3 à l'échelle mondiale (programme ABTECT), dont les premiers patients ont été recrutés aux États-Unis en octobre 2022.



'Le lancement d'un essai clinique de phase 2b dans la maladie de Crohn est prévu au troisième trimestre 2024, et l'évaluation d'une possible thérapie combinée pour le traitement de la RCH est en cours' indique le groupe.





Valeurs associées ABIVAX 10,68 EUR Euronext Paris -0,19%