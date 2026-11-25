Abivax annonce sa participation à une rencontre supplémentaire avec les investisseurs, organisée en ligne par LifeSci Capital le 30 novembre prochain.

La direction de la biotech reviendra sur les données scientifiques et cliniques de l'obéfazimod ainsi que sur les prochaines échéances réglementaires.

La société confirme à cette occasion son objectif de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine d'ici à la fin de l'année 2026.