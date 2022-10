Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: 1er patient inclus dans une étude de phase 3 aux USA information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - Abivax annonce avoir inclus le premier patient aux États-Unis dans son programme global de phase 3 (ABTECT) portant sur le candidat médicament obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère.



' En tant qu'investigateur principal aux États-Unis, je suis très enthousiaste à propos de l'inclusion de ce premier patient', a réagi le Professeur Bruce Sands, titulaire de la chaire de médecine Dr Burrill B. Crohn à la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï.



'L'obefazimod a d'ores et déjà démontré des résultats prometteurs lors des précédentes études d'induction et de maintenance [...]. Je suis optimiste sur le fait que le programme ABTECT confirmera le potentiel d'obefazimod à répondre au besoin médical majeur des patients souffrant de RCH', a-t-il ajouté, en substance.





