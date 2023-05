Abionyx veut lever jusqu'à 12 millions d'euros pour une campagne de bioproduction

(AOF) - Abionyx annonce le lancement d’une nouvelle campagne de bioproduction selon son nouveau procédé, soutenue par la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres. Cette biotech spécialiste des thérapies innovantes basées sur la seule Apoa-I humaine recombinante au monde précise qu’il s’agit de « sécuriser un maximum de 12 millions d’euros d’investissement d’ici deux ans ». Ce financement sera mis en place sous forme de Bons d’Emission d’Obligations Remboursables en Actions Nouvelles (ORA) auprès de la société Iris.

" Cette ligne nous confère une flexibilité financière exceptionnelle, compte tenu de la conjoncture actuelle dans le secteur biotech, de l'exigence de décote des fonds biotech et des taux exceptionnellement élevés pour les emprunts " détaille Cyrille Tupin, Directeur général d'Abionyx. " Cette nouvelle campagne de bioproduction va permettre de répondre aux demandes d'accès compassionnels de la part des hôpitaux du monde entier, et d'anticiper la production pour les autres développements et notamment dans le sepsis, troisième cause de mortalité mondiale " ajoute-t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.