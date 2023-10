Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Abionyx: une présentation en vue au congrès de l'ASN information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 12:03

(CercleFinance.com) - Abionyx grimpe de 8% ce lundi à la Bourse de Paris après avoir avoir été retenu en vue de partager les résultats de son étude de phase 2 dans la septicémie lors du prochain congrès de l'American Society of Nephrology (ASN).



Cette sélection de dernière minute ('late-breaking presentation') va permettre à la biotech de dévoiler les données cliniques de son étude dans le sepsis, qui avait atteint ses objectifs principaux et secondaires.



Pour mémoire, cet essai avait généré des données solides chez les patients et soutenu fortement la décision d'initier d'une étude pivotale globale pour CER‑001 dans le traitement du sepsis.



Deux abstracts supplémentaires ont été retenus en vue du congrès de l'ASN: une présentation orale sur le traitement par CER-001 dans les lésions d'ischémie et de reperfusion, et un poster dédié aux effets de CER-001 dans le brouillard cérébral ('brain fog') associé à une lésion rénale aiguë



Le congrès annuel de l'American Society of Nephrology (ASN) se tiendra du 2 au 5 novembre 2023 à Philadelphie (Pennsylvanie).