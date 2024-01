Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abionyx: un ancien dirigeant d'AbbVie nommé CMO information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma annonce la nomination de Rob Scott comme chief medical officer (CMO) et head of R&D à effet immédiat, pour apporter à la société biotechnologie sa vaste expérience en matière de développement clinique et réglementaire.



Rob Scott a en effet occupé pendant plus de trente ans des postes de direction dans le secteur pharmaceutique au plan mondial et dans les biotech émergentes, notamment comme chief medical officer chez AbbVie.



Dans ces dernières fonctions, il était responsable d'une quarantaine de nouvelles entités moléculaires, de 4.000 personnes et d'un budget d'environ trois milliards de dollars. Il a supervisé avec succès le développement de médicaments tels que Skyrizi et Rinvoq.





