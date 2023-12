Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abionyx: succès d'un troisième lot en BPF de CER-001 information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma gagne 3% après l'annonce du succès de la réalisation d'un troisième lot pour la bioproduction industrielle en BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de CER-001 en utilisant son 'nouveau procédé industriel innovant et robuste'.



La société confirme ainsi que sa nouvelle chaîne de production est prête pour l'accès au marché de la seule protéine apoA-I recombinante, lui permettant de servir ainsi les marchés visés aussi bien dans les maladies rénales, le sepsis ou l'ophtalmologie.



Abionyx peut ainsi préparer la bioproduction qui exigera la réalisation de trois lots pilotes consécutifs BPF au niveau de rendement de l'exploitation commerciale de CER-001 à venir, pour l'autorisation de mise sur le marché.





