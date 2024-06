Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abionyx: retour favorable de la FDA, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma s'adjuge plus de 6% vendredi à la Bourse de Paris après avoir bénéficié d'un retour favorable de la FDA américaine en vue du lancement d'une étude clinique de phase 2b/3 dans le sepsis.



La société de biotechnologie indique avoir passé avec succès la réunion avec l'autorité sanitaire américaine en recevant un retour d'information favorable concernant le dépôt d'une demande de nouveau médicament expérimental (IND).



'Il s'agit d'une validation importante de la qualité du projet et d'une étape significative en vue d'une demande d'inclusion de centres d'étude américains dans de futures études cliniques', explique la biotech.



L'essai doit porter sur l'évaluation de son principal candidat, la protéine piégeuse de bactéries CER-001, dans le traitement de patients atteints de sepsis, c'est-à-dire de septicémie.



Abionyx précise qu'il prévoit de déposer une demande d'IND auprès de l'autorité de santé américaine au cours des mois qui viennent.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA 1.36 EUR Euronext Paris +8.45%