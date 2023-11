Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx: résultats encourageants dans le brouillard cérébral information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 13:52









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma a dévoilé vendredi des résultats précliniques encourageants dans le brouillard cérébral, susceptibles selon lui de soutenir le développement clinique de son CER-001 dans de nouvelles indications.



Le groupe de biotechnologies précise que ces données montrent que l'administration du CER-001 a permis d'atténuer l'inflammation systémique et régulé l'indolamine-2,3-dioxygénase (IDO1), réduisant ainsi les métabolites neuroactifs et la rétention de substances résiduelles.



Dans l'ensemble, ces travaux indiquent qu'un traitement par CER-001 peut améliorer l'état des fonctions rénales et cognitives dans les cas d'insuffisance rénale aiguë induite par le sepsis, ajoute-t-il.



Du point de vue d'Abionyx, ces données précliniques soutiennent l'hypothèse que l'usage de CER-001 peut avoir le potentiel d'améliorer les fonctions rénales et cognitives.



Ces conclusions ont été présentées à l'occasion du premier congrès scientifique international dédié à l'interaction cerveau-rein, qui se tient actuellement à Naples.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Abionyx Pharma grimpait de plus de 5% vendredi suite à ces annonces.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris +4.74%