Abionyx: réduction de la perte nette en 2023

(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma publie un résultat net déficitaire de 3,52 millions d'euros au titre de 2023, à comparer à un déficit de 4,21 millions l'année précédente, ainsi qu'une réduction de 20% de sa perte opérationnelle à 3,4 millions pour un chiffre d'affaires de 4,64 millions.



Les frais de recherche et développement se sont accrus à 1,52 million d'euros, la société ayant poursuivi les activités initiées en 2022 et notamment les études cliniques dans les indications rénales et l'ophtalmologie.



Abionyx poursuit le développement de son plan stratégique et rappelle avoir procédé en octobre dernier à une augmentation de capital, opération qui a porté sa visibilité financière jusqu'au premier trimestre 2025.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris -4.59%