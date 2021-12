Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx : placement privé réalisé avec succès information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire par placement privé pour un montant de 4,2 millions d'euros au prix de 3,60 euros par action, qui conditionne la réalisation de l'opération d'apport d'Iris Pharma. 'La plupart des investisseurs historiques ont choisi de renforcer leur investissement dans Abionyx Pharma, témoignant ainsi de leur confiance', souligne le directeur général de la société biotechnologique, Cyrille Tupin. Pour rappel, l'apport à la société de 100% du capital d'IRIS Pharma, l'un des leaders spécialisés dans la recherche sous contrat dans l'ophtalmologie, sera entièrement rémunéré par l'émission d'actions nouvelles Abionyx au prix de 3,60 euros par action.

Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris +1.97%