Depuis le début de l'année, le laboratoire biopharmaceutique a enregistré un chiffre d'affaires de 2,93 millions d'euros, exclusivement issu de son activité de recherche sous contrat en ophtalmologie.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Abionyx Pharma a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,93 millions d'euros, contre 3,06 millions sur la même période en 2025. Ses revenus proviennent exclusivement de sa filiale Iris Pharma, spécialisée dans la recherche sous contrat (CRO) en ophtalmologie. Le groupe n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au titre de son activité de développement de thérapies innovantes. Il continue en effet de mettre gratuitement à disposition son bioproduit dans le cadre des demandes d'autorisation d'accès compassionnel (AAC).

Abionyx Pharma anticipe pour Iris Pharma un chiffre d'affaires globalement stable sur l'ensemble de l'exercice 2026 par rapport à 2025. Le consensus S&P table sur des revenus totaux de 4,15 millions d'euros.

Au 30 septembre 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés d'Abionyx Pharma s'établissaient à 22,3 millions d'euros, contre 26,9 millions au 30 juin 2026. Le groupe mobilise ses ressources pour le lancement de l'essai clinique RACERS 2 de phase 2b dans le choc septique.