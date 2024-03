Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abionyx Pharma: va bénéficier d'une aide de 1ME de Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma annonce une aide à l'innovation de près d'1 million d'euros par Bpifrance. Cette aide a pour objet de soutenir le candidat-médicament CER-001 dédié au traitement d'une indication sévère dans l'ophtalmologie.



Cette aide va contribuer au financement des études du candidat-médicament CER-001 et sera remboursable à taux 0 sur condition de succès à partir du dernier trimestre 2026, jusqu'au premier trimestre 2031.



Abionyx Pharma précise que les études précliniques menées à ce jour ont été un succès et tient à remercier Bpifrance pour son aide de longue date.





