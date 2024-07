Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abionyx Pharma: succès de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 13:06









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Abionyx Pharma a annoncé lundi avoir bouclé avec succès son augmentation de capital d'un montant d'environ 3,4 millions d'euros.



L'entreprise fait part de la souscription intégrale de 2,47 millions d'actions ordinaires nouvelles assorties chacune d'un bon de souscription d'actions (ABSA) à un prix de 1,37 euro.



L'objectif de la levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la société dans le cadre du développement de son programme dans le sepsis, en étendant sa visibilité financière jusqu'à fin 2025.



Au niveau de la dilution, un actionnaire qui détenait 1% du capital d'Abionyx avant l'opération verra sa participation ramenée à 0,93% du capital, voire 0,87% en cas d'exercice de la totalité des BSA.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA 1,18 EUR Euronext Paris +1,37%