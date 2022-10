Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx Pharma: recrutement achevé pour une étude information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma annonce que le dernier patient a été recruté dans l'étude clinique de phase 2a évaluant CER-001, la Bio-HDL, comme traitement potentiel pour les patients atteints de septicémie à haut risque de développer une lésion rénale aiguë.



Cette étude sous le nom de RACERS évalue la sécurité et l'efficacité de CER-001 administré par voie intraveineuse à des patients en soins intensifs. Au total, 20 patients seront randomisés pour recevoir huit doses de CER-001 ou un placebo sur six jours.



L'étude clinique est menée en partenariat avec l'Université de Bari, dans le Sud de l'Italie. La société de biotechnologies reconfirme que les principaux résultats définitifs seront communiqués d'ici la fin de l'automne 2022.





