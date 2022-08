Abionyx pharma réaffirme sa stratégie de concentration sur l'ophtalmologie

(AOF) - A l'occasion du point fait sur sa trésorerie (4 millions d'euros) pour le premier semestre clos au 30 juin 2022, la société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes réaffirme sa volonté de de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie. Elle communiquera prochainement sa stratégie dans ce domaine.

Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,63 millions d'euros, après élimination des opérations intra-groupe. Iris Pharma, rachetée par Abionyx fin 2021, a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 3,02 millions d'euros. Concernant l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, Abionyx Pharma n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ce semestre.

Le chiffre d'affaires consolidé traduit le fait que depuis l'intégration d'Iris Pharma, la biotech a décidé de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement possible. Comme précédemment annoncé, la société communiquera prochainement sa stratégie dans l'ophtalmologie.

Au niveau de la franchise rénale, l'étude clinique de phase 2a pour CER-001, dénommée Racers, devrait bientôt toucher à son terme dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l'université de Bari. En avril dernier, Abionyx Pharma a annoncé des résultats intermédiaires positifs dans cet essai clinique qui mettent en évidence une inversion rapide de la cascade cytokinique chez les patients septiques, et une amélioration rapide des biomarqueurs de l'inflammation, y compris de la leucocytose, par rapport au traitement standard. Les résultats définitifs de l'étude seront disponibles à l'automne 2022.

Au 30 juin 2022, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 4 millions d'euros avant encaissement des CIR des sociétés Abionyx Pharma et Iris Pharma. La société rappelle que la phase 2a est entièrement financée et qu'aucun instrument financier dilutif n'a été mis en place.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.