Abionyx Pharma: peu de changement après le point trimestriel

(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma, une 'biotech' qui se concentre sur le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, a fait le point hier soir sur son activité et sa position de trésorerie au 1er trimestre.



Après élimination des opérations intra-groupe, la société dit avoir enregistré un chiffre d'affaires trimestriel consolidé de 1,2 million d'euros.



Abionyx précise n'avoir généré aucun chiffre d'affaires au cours du trimestre concernant son activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes.



Sa filiale Iris Pharma revendique de son côté un chiffre d'affaires trimestriel de 1,6 million d'euros.



Dans son communiqué, l'entreprise rappelle qu'au-delà d'une trésorerie de près de six millions d'euros disponibles et du financement total de la phase 2a par le consortium italien CBVF, aucun instrument financier dilutif n'a été mis en place.



Suite à cette publication, l'action Abionyx évoluait peu (-0,4%) vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris -0.63%