Abionyx Pharma: nouveaux résultats positifs et nouvelle stratégie dans l'ophtalmologie

(AOF) - Abionyx Pharma annonce de nouveaux résultats précliniques positifs dans le cadre de deux nouvelles plateformes technologiques innovantes, apothérapie et biovectorisation. Cette société biotech annonce viser deux indications majeures de l’ophtalmologie, la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA) et l’œdème maculaire diabétique (OMD) à travers deux autres candidats médicaments, ABNX- 1010 et ABNX-3010.

Cyrille Tupin, Directeur Général, souligne que le rapprochement il y a un peu plus d'un an avec Iris Pharma, l'un des leaders mondiaux de la Recherche sous Contrat en ophtalmologie, a permis de structurer une stratégie à partir de son actif phare, la seule apolipoprotéine apoA-I naturelle recombinante au monde et l'un des biomédicaments les plus avancés.

" Dans la mesure où l'apoA-I naturelle recombinante d'Abionyx Pharma a démontré son efficacité pour résoudre des inflammations, notamment dans l'étude de Phase 2 Racers, en plus d'offrir une action réparatrice pour les cellules épithéliales ", elle " constitue un candidat médicament de choix pour lutter contre les uvéites pour lesquelles les traitements actuels ont des effets limités ", ajoute la société dans son communiqué.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.