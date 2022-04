Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx Pharma: des données positives dans la septicémie information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma s'adjuge 5% après la présentation de résultats intermédiaires positifs dans l'essai clinique de phase 2a évaluant CER-001 dans le traitement des patients atteints de septicémie à haut risque de développer une lésion rénale aiguë.



Par rapport au traitement standard, CER-001 a rapidement amélioré les biomarqueurs de l'inflammation, y compris de la leucocytose, ainsi que de la dysfonction endothéliale, empêchant le déclin des patients septiques vers une lésion rénale aiguë.



'Le traitement par CER-001 a été bien toléré à toutes les doses administrées. Aucun effet secondaire sévère lié au traitement n'a été observé dans cette population de patients gravement malades', ajoute la société de biotechnologies.





