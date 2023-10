Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx Pharma: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 08:08









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma annonce avoir procédé à une augmentation de capital de l'ordre de trois millions d'euros (prime incluse) au profit de catégories de personnes, destinée à renforcer la trésorerie de la société de biotechnologie.



Cette opération s'est traduite par la souscription intégrale de 2.967.352 actions nouvelles au prix de 1,011 euro par action, représentant environ 10,21% du nombre d'actions en circulation avant émission et 9,27% après émission.



L'objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie d'Abionyx dans le cadre de son développement dans le sepsis, et d'assurer sa visibilité financière qui est portée désormais jusqu'au premier trimestre 2025 sans nouveau tirage de l'ORA.





