Abionyx: nomination d'un chief digital & innovation officer

(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma annonce la nomination de Laurent Guerci au poste de chief digital & innovation officer, poste où il sera chargé de mener à bien divers projets de structuration de la société de biotechnologies, en particulier sur sa digitalisation.



Elle ambitionne en effet, en support de sa stratégie en biothérapies innovantes, de digitaliser tant ses processus internes, ses échanges avec ses partenaires pharmaceutiques que d'utiliser son capital data par l'utilisation des technologies d'Intelligence Artificielle.



Ingénieur agronome, Laurent Guerci a effectué l'ensemble de sa carrière dans les systèmes d'information, dernièrement comme directeur de différents centres de profit au sein du groupe industriel Actia.





