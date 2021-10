Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx : le titre s'envole, possible rapprochement avec Iris information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Abionyx s'envole en Bourse mardi matin, porté par des informations selon lesquelles la biotech française a initié des échanges avec Iris Pharma, une autre société français d'ophtalmologie, en vue d'un possible rapprochement. A 9h40, le titre de la société toulousaine prend 28% dans des volumes représentant déjà plus de 25 fois ceux traités lors de la séance de la veille. L'action occupe ainsi la tête des plus fortes hausses du marché parisien. Dans un communiqué paru ce matin, Abionyx indique avoir entamé des échanges avec Iris Pharma, une société de recherche préclinique et clinique en ophtalmologie sous contrat, en vue d'un éventuel rapprochement stratégique. Selon le schéma retenu, l'activité de recherche sous contrat d'Iris aurait vocation à rester séparée de l'activité biotech. Abionyx rappelle que ces discussions font suite à des résultats cliniques positifs ayant montré la disparition du flou visuel lié à des dépôts cornéens chez une patiente atteinte d'un déficit en lécithine-cholestérol-acyl-transférase (LCAT). L'entreprise a également fait état de premiers résultats précliniques dans l'uvéite, préfigurant un potentiel thérapeutique majeur de la bio-HDL en ophtalmologie, et plus largement des lipides dans les pathologies oculaires.

Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris +24.66%