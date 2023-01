Abionyx: le titre bondit après la réussite d'un essai clinique dans la septicémie

(AOF) - Le titre Abionyx Pharma s’envole de plus de 15% dans les premiers échanges à 2,21 euros après que la biotech a signalé que son essai clinique pilote de phase 2a évaluant CER-001, la seule apoA-I recombinante naturelle, comme traitement des patients septiques à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë (IRA), a atteint les critères d’évaluation primaires et secondaires. Abionyx souligne qu’ « il n'existe aucun traitement approuvé pour les patients septiques dans le monde ».

L'étude Racers a montré pour la première fois dans un essai pilote sur l'Homme que le rétablissement d'un taux normal d'apoA-I par perfusion de CER-001 induit une réduction rapide et soutenue des niveaux d'endotoxines, et une réduction conséquente de la cascade inflammatoire par rapport au traitement standard de référence seul.

Les biomarqueurs endothéliaux ont démontré un effet protecteur significatif de CER-001, ainsi que plusieurs tendances à la réduction du nombre de jours de soins intensifs, à un besoin moindre de suppléance des organes et à une amélioration de la survie à 30 jours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.