Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abionyx: la trésorerie atteint 1,7 million d'euros information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 12:08









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma a fait état vendredi d'une situation de trésorerie de 1,7 million d'euros au 30 septembre, un montant qui ne tient pas compte de nouvelles sources de financement obtenues depuis.



La société de biotechnologie précise que ce montant ne comprend pas l'augmentation de capital réalisée à hauteur de trois millions d'euros le mois dernier, ni le remboursement du crédit d'impôt recherche (CIR) d'Iris Pharma à hauteur de 736.000 euros, également intervenu en octobre.



'Avec un cash burn net de l'ordre de 4,5-5 millions d'euros par an actuellement, la visibilité financière porte désormais jusqu'au premier trimestre 2025 sans nouveau tirage de l'ORA, en intégrant le CIR et les revenus en provenance des prestations proposées par l'activité Iris Pharma', calculent de leur côté les analystes d'Invest Securities.



Sur les neuf premiers mois de l'année, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros après élimination des opérations intra-groupe.



Iris est pour l'instant la seule entité du groupe à générer du chiffre d'affaires, l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients ne générant pour l'instant aucun revenu.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA Euronext Paris -0.50%