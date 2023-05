Abionyx: des précisions livrées sur la ligne de financement information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma a apporté hier soir un certain nombre de précisions concernant la mise en place de sa ligne de financement en fonds propres annoncée la semaine passée.



L'action de la biotech avait dévissé de plus de 28% la semaine dernière suite à l'officialisation d'un financement visant à sécuriser 12 millions d'euros d'investissements d'ici deux ans.



Ces fonds sont essentiellement destinés à financer une nouvelle campagne de bioproduction, selon son nouveau procédé, dans des indications telles que la maladie de Norum, le sepsis et l'ophtalmologie.



Dans un communiqué, la société estime que le renforcement de ses fonds propres - sans pression de la dette - constituait la décision la plus adéquate dans le contexte économique actuel, marqué par des taux d'intérêt élevés.



Elle ajoute que le souscripteur, Iris, est un investisseur dont le siège se situe au sein de l'Union européenne et dont les pratiques lui semblent de permettre de préserver au mieux les intérêts de la société et de ses actionnaires.



D'après Abionyx, Iris n'a encore cédé aucun titre, ni demandé aucune garantie sur les actifs,



L'entreprise précise enfin que ses actionnaires principaux n'ont cédé aucun titre, et n'en ont pas l'intention compte tenu des perspectives 'solides' de la biotech.



Suite à ces précisions, l'action rebondissait de plus de 4% mardi à la Bourse de Paris.