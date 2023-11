Abionyx : de nouvelles données sur son CER-011 présentées à Naples

(AOF) - Abionyx annonce la présentation de nouvelles données précliniques pour son produit CER-001 dans le traitement du dysfonctionnement cérébral associé à une lésion rénale aiguë lors du 1er Congrès International dédié à l'interaction Cerveau-Rein qui se tient du 23 au 24 novembre 2023 à Naples, en Italie. Cette biotech dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde souligne qu’ "il n'existe pas à ce jour de solutions préventives ou thérapeutiques appropriées" pour traiter les dysfonctionnements cérébraux en question.

"Après avoir présenté en exclusivité des données solides dans le sepsis lors de l'ASN début novembre, les résultats obtenus dans le Brain Fog démontrent le spectre étendu de l'efficacité de CER-001, l'un des médicaments biologiques les plus avancés au monde", déclare Loreto Gesualdo, Chef de l'Unité de Néphrologie, Dialyse et Transplantation de l'Université de Bari Aldo Moro en Italie, et investigateur principal de l'étude RACERS.

"Les propriétés uniques accordées par les complexes lipoprotéiques de l'apoA-I recombinante semblent potentiellement réduire les troubles affectant les reins et le cerveau chez des patients ayant subi un sepsis".

