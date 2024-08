Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abionyx: CA en hausse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - Abionyx Pharma affiche un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros pour le premier semestre 2024, à comparer aux 2,1 millions de la même période en 2023, la société précisant n'avoir confié aucune étude à IRIS Pharma ce semestre.



Concernant l'activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, elle continue de fournir gracieusement son bioproduit dans le cadre des demandes d'autorisation d'accès compassionnel.



Au 30 juin 2024, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 5,3 millions d'euros incluant le remboursement du CIR d'Abionyx et avant le remboursement du CIR d'IRIS. Après sa levée de fonds réalisée fin juin, elle revendique une visibilité financière jusqu'à fin 2025.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA 1,28 EUR Euronext Paris 0,00%