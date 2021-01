Aberdeen Standard Investments prévoit un statu quo de la BCE

(AOF) - Paul Diggle, économiste sénior chez Aberdeen Standard Investments, ne s'attend pas à ce que la BCE prenne de nouvelles mesures la semaine prochaine, car il y a seulement six semaines qu'elle a étendu son programme d'assouplissement quantitatif. L'expert s'attend plutôt à ce que la conférence de presse se concentre sur l'impact économique de la reprise des mesures de confinement en Europe, le déploiement des vaccins, l'accord de Brexit et la manière dont l'accroissement du plan de relance aux États-Unis affecte les perspectives européennes.

Selon lui, les investisseurs voudront savoir ce que la BCE pourrait faire si les conditions économiques continuaient à se détériorer, et montreront une certaine nervosité si celle-ci évoque une éventuelle diminution de son soutien.

" L'économie de la zone euro se dirige vers une récession de type " double dip ", et à plus long terme, l'inflation va rester très modérée. Nous n'excluons pas complètement que la BCE assouplisse encore sa politique monétaire. Sa première ligne de défense consisterait à accélérer le rythme des achats de QE, puis à étendre le programme et à augmenter la quantité de prêts bancaires bon marché qu'elle propose. Il est peu probable, cependant, que ce soit le cas dès la semaine prochaine ", a souligné Paul Diggle.