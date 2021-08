Aberdeen Standard Investments : "Le vide que laisse l'ambiguïté de la Fed a un prix"

(AOF) - "Les banques centrales sont incontestablement plus transparentes que par le passé. Mais le discours de Jerome Powell à Jackson Hole a prouvé une fois de plus que transparence n'est pas synonyme de clarté. Et le vide que laisse l'ambiguïté de la Fed a un prix", a commenté Jeremy Lawson, chef économiste chez Aberdeen Standard Investments suite à la prise de parole de Jerome Powell.

"Si la Fed n'est même pas claire sur ce qu'elle vise et sur la manière dont elle se comportera dans différentes circonstances, elle ne fait que superposer des couches d'incertitude. Ce qui contraint les investisseurs à un jeu de devinettes conduisant à une volatilité accrue plutôt que réduite et un énorme gaspillage de ressources", a ajouté l'économiste.

"Ce jeu de devinettes est particulièrement pernicieux en raison de l'identité de la Fed. Celle-ci prend des décisions qui influencent le principal actif sans risque du monde et, par conséquent, la façon dont tous les autres actifs du monde sont évalués. L'importance de la clarté et le coût de l'ambiguïté sont plus importants que pour toute autre partie du système financier. L'ambiguïté crée des options pour les banques centrales. Elle a également un prix", a précisé Jeremy Lawson.