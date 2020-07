Aberdeen Standard Investments lance fonds actions émergentes socialement responsable

(AOF) - Aberdeen Standard Investments (ASI) vient de lancer un nouveau fonds actions dans le cadre de sa stratégie d'investissement socialement responsable (ISR).

Le fonds Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Sustainable and Responsible (SRI) Investment Equity a pour objectif de générer une performance positive à long terme en allouant des capitaux aux entreprises les mieux notées de leur catégorie sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), ainsi qu'à celles qui cherchent à améliorer leurs pratiques ESG et à respecter des normes reconnues en matière de développement durable.

En plus d'investir dans les titres les plus respectueux des critères ESG au sein du secteur, le fonds possède une empreinte carbone inférieure à celle de son indice de référence.

Les nouveaux portefeuilles sont composés de valeurs de grande qualité qui ont été identifiées grâce à un processus d'évaluation bottom-up du caractère durable de leur modèle économique et de leur performance ESG. Dans le cadre du processus de recherche approfondie, chaque entreprise reçoit une première note de qualité interne et une seconde liée à sa performance ESG, ce qui permet aux gérants de constituer le meilleur portefeuille de sa catégorie.