Aberdeen Standard Investments a lancé un fonds émergents à impact sociétal positif

(AOF) - Aberdeen Standard Investments (ASI) a lancé le fonds Aberdeen Standard SICAV I -Emerging Markets Sustainable Development Equity, qui vise à offrir un rendement pérenne aux investisseurs et un impact sociétal positif. En s'appuyant sur la vaste plateforme de recherche et les ressources ESG d'ASI, le fonds investira dans les économies des marchés émergents qui présentent un fort potentiel de croissance et où l'allocation des actifs aura le plus grand impact.

L'équipe d'Aberdeen dédiée aux marchés émergents mondiaux sélectionnera des entreprises basées ou opérant dans les marchés émergents qui sont fortement alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

Géré activement et particulièrement concentré afin refléter de fortes convictions, le portefeuille se compose de 30 à 60 actions et a pour objectif de s'assurer que les investissements sont dirigés vers les secteurs où les besoins sont les plus importants.