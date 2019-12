Aberdeen SI surpondère des actions mondiales, en particulier émergentes et japonaises

Le gestionnaire d'actifs recommande enfin une approche sélective des marchés émergents, des titres de qualité et à haut rendement qui reflètent les pressions accrues dans certains pays ou secteurs comme l'automobile ou l'énergie.

(AOF) - Dans son allocation d'actifs pour 2020, Aberdeen Standard Investments privilégie un portefeuille diversifié dans lequel il surpondère des actions mondiales sur la base des perspectives de croissance, en particulier sur les marchés émergents et au Japon. Il apprécie également l'immobilier, au niveau mondial, pour son rendement relativement attractif, en particulier les bureaux, la logistique et les secteurs spécialisés mais pas le commerce de détail, qui est généralement soumis à des pressions structurelles

